Администрация Екатеринбурга не повезет ветеранов на Парад. «У них есть родственники»

Администрация Екатеринбурга на сегодняшнем совещании в мэрии, приуроченном к подготовке празднования Дня Победы в очередной раз подтвердила, что не намерена организовывать транспорт для ветеранов-парадников.«Мы приглашаем каждого ветерана на парад, да, им тяжело дойти, но у них есть родственники, пусть даже они в других городах, но они должны приехать. Сейчас неуместно ставить вопрос, чтоб администрация предоставляла машины», – заявил вице-мэр по социальной политике уральской столицы.Данное заявление звучит весьма цинично, особенно учитывая тот факт, что оно прозвучало после того, как тот же Матвеев сказал, что «бросается в глаза как мало ветеранов принимают участие в праздниках непосредственно лично» и «с каждым днем все меньше ветеранов имеют физическую возможность принять участие в мероприятиях».«Никто не должен быть забыт, и мы должны дойти до каждого ветерана, сохранить историю и донести её до другого поколения людей», – заявил Матвеев, вероятно, сам не понимая, что противоречит себе же. С одной стороны, мэрия на словах заявляет о необходимости дойти до каждого ветерана, с другой отказывается организовывать транспорт для парадников.Впрочем, общественники уже были готовы к такому развитию событий и заблаговременно договорились об организации транспорта. Ожидается, что свои машины предоставит Росгвардия, а личные авто – сотрудники прокуратуры Екатеринбурга.