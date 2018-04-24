В результате ДТП на проспекте Космонавтов автомобиль угодил в болото

Сегодня днем сотрудники специализированной пожарно-спасательной части вытащили из болота на проспекте Космонавтов автомобиль.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в результате ДТП машина перевернулась и упала в болото. К счастью, водителя выбросило из салона на дорогу, поэтому серьезных травм он не получил.Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.