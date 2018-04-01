С начала года екатеринбургские таможенники выявили 20 тысяч контрафактных товаров

18:00 | 12.04.2018

С начала 2018 года сотрудники Екатеринбургской таможни выявили порядка 20 тысяч товаров с признаками контрафактности. В настоящее время возбуждено пять дел об административных правонарушениях в сфере авторских и смежных прав, изъято почти семь тысяч единиц китайской продукции, в том числе 1,2 тысячи подделок кукол «Барби» и «Кен», 640 спортивных ракеток для бадминтона, пять тысяч кукол с товарным знаком «L.O.L. SURPRISE». Таким образом, предотвращен ущерб правообладателей на сумму почти 9 млн рублей.



Кроме того, в ходе совместных рейдов сотрудников Екатеринбургской таможни и полиции на внутреннем рынке выявлено 217 контрафактных футболок и настольных игр с символикой «FIFA 2018».





Фото: zab.ru