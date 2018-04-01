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19:20 | 2.04.2018
Прокуратура выиграла суд у птицефабрики «Среднеуральская»: предприятие обязали оборудовать пометохранилище
Так, проверкой установлено, что в результате производственной деятельности ООО «Птицефабрика Среднеуральская» на предприятии образуются отходы в виде помета птицы. Для складирования образованных отходов на предприятии имеется пометохранилище в виде бетонной ямы, которое не имеет ограждения, в результате чего существует возможность свободного доступа к сооружению посторонних лиц и животных.
«Сотрудниками ООО «Птицефабрика Среднеуральская» допускается хранение (складирование) отходов в виде помета рядом с пометохранилищем на открытой площадке. При этом объем складируемых отходов превышает размеры отведенной площадки, вследствие чего отходы хранятся непосредственно на земле. На предприятии не обеспечено проведение мероприятий по карантированию помета, необходимых для уточнения диагноза в случае подозрения на инфекционную болезнь. Складирование помета производится в общую яму пометохранилища, на момент осмотра яма полностью заполнена», — указывается в иске.
Также в прокуратуре считают, что ООО «Птицефабрика Среднеуральская» при проведении мероприятий по обеззараживанию помета нарушены требования ветеринарных правил, в результате чего существует вероятность распространения заразных заболеваний.
В итоге суд обязал ООО «Птицефабрика Среднеуральская» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу (24 апреля 2018 года) устранить допущенные нарушения ветеринарного законодательства, в том числе оборудовать ограждение по периметру территории пометохранилища в соответствии с требованиями, провести мероприятия по благоустройству (очистке, уборке) территории земельного участка, ликвидировать несанкционированное размещение отходов птицеводства непосредственно на земле. Кроме этого, суд потребовал обеспечить проведение на предприятии мероприятий по карантированию помета в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию в качестве органических удобрений.
Добавим также, что Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу планирует провести внеплановую выездную проверку соблюдения требований природоохранного законодательства РФ в области обращения с отходами ООО «Птицефабрика Среднеуральская». Поводом послужили многочисленные публикации в СМИ по факту того, что птичий помет с предприятия транспортируется на сельскохозяйственные угодья, в результате чего наносится вред почвам.
В Департаменте намерены провести проверку после схода снежного покрова, его оттаивания и установления положительных температур, когда будут отобраны пробы почв и отходов с целью определения класса опасности и оценки возможного вреда.
Отметим, что деятельность птицефабрики в начале марта обсуждалась на расширенном совещании при участии представителей Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, регионального управления Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а в конце месяца в социальных сетях появилось видео, на котором зловонную жидкость — переработку от мертвых кур — сливают в водоем, а внутренности птиц разбросаны по округе.
Фото: Типичный Екатеринбург, https://vk.com/te_ekb
© «Вечерние Ведомости»
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19:20 | 2.04.2018
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