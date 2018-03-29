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12:44 | 1.04.2018

Митингующие в Академическом требуют остановить вырубку леса и отправить в отставку директора АИЖК

Сегодня в Академическом микрорайоне Екатеринбурга, на участке возле березовой рощи, проходит митинг против вырубки деревьев.

Пришедшие на митинг жители микрорайона требуют прекратить вырубку деревьев, и намерены добиваться отставки директора АИЖК Александра Плутника, который, по их мнению, позволил отдать участок леса под строительство.

Напомним, что участок земли с берёзовой рощей до недавнего времени принадлежал Российской академии наук, на этом месте планировалось строительство учебных корпусов, стадиона и общежитий, но как это часто бывает, денег не нашлось. Земельный участок площадью 24 га был передан АИЖК (агентство ипотечного жилищного кредитования), и на аукционе разыгран между застройщиками. Освоением участка займется выигравшая аукцион компания «Атомстройкомплекс».

Митингующие в Академическом требуют остановить вырубку леса и отправить в отставку директора АИЖК


Требования об отставке председателя АИЖК Александра Плутника, подкрепляются мнением активистов, о то, что именно он способствовал передаче земли под стройку, мало того митингующие уверенно говорят, что АИЖК на аукционе по продаже участка занизило стоимость земли в 10 раз, тем самым нанесло урон бюджету. На основании этого жители Академического требуют отменить аукцион, согласно которому строительством займется «Атомстройкомплекс».

Митингующие в Академическом требуют остановить вырубку леса и отправить в отставку директора АИЖК


Организаторы мероприятия раздают на митинге чёрные и зелёные ленты, чёрные развешивают на пеньки, которые остались после вырубки деревьев, зелёные ленточки повязывают на ещё уцелевшие берёзки.

На митинге идет сбор подписей против вырубки березовой рощи.

Фото: РИА Новый день

© «Вечерние Ведомости»

 


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