Екатеринбуржцы приносят поминальные свечки к останкам недостроенной телебашни (фото)

Несколько свечей в память о сносе принесли к останкам телебашни жители Екатеринбурга.Как сообщают очевидцы, около импровизированного алтаря стоит несколько человек, снимающих на телефоны происходящее. Отмечается, что, когда свечи гаснут от ветра, к ним подходят люди и поджигают их снова. Периодически рядом с горящими свечами останавливаются машины: люди приезжают посмотреть на руины.Данная акция является несанкционированной, но горожанам «поминать» башню никто не мешает.