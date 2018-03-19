Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентовали в Греции и на Кипре

14:57 | 21.03.2018

Российская заявка на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентована в Афинах на встрече с заместителем председателя правительства, министром экономики и развития Иоанисом Драгасакисом. Российскую делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.



«У греческой стороны есть множество причин поддержать Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения ЭКСПО-2025. Ваша концепция "города будущего" поражает своим размахом и перспективами дальнейшего функционирования», — отметил Иоанис Драгасакис.



Также российскую заявку представили на Кипре перед президентом Никосом Анастасиадисом и директором торговой службы Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Нелли Кулиа.



«Между нашими странами сложились прекрасные отношения — и в политической, и экономической, и культурной сферах, которые мы бы хотели развивать дальше», — сказал Никос Анастасиадис.



Напомним, что за право проведения Всемирной выставки Екатеринбург соперничает с Баку и Осакой. Победитель станет известен в ноябре этого года.