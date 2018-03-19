Разработка УрФУ «Канатоход» презентована на международной выставке в Дубае

12:10 | 21.03.2018

Комплекс по диагностике воздушных линий электропередачи «Канатоход» представлен на российском стенде в рамках международной отраслевой выставки Middle East Electricity (MEE) в Дубае. Разработка инновационного предприятия УрФУ ООО «Лаборатория будущего» позволяет дистанционно определять места возможных повреждений на линиях электропередачи, что снижает время диагностики более чем в десять раз.



На выставке в Дубае новой разработкой, не имеющей аналогов в мире, заинтересовалось множество компаний.



«Более 20 электросетевых компаний различных стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Пакистана, Филиппин и других стран — запросили коммерческие предложения на покупку диагностического комплекса „Канатоход". Ряд компаний обозначили интерес к проведению пилотных проектов на их территории. Более того, в рамках выставки также состоялись предметные переговоры с ближневосточной компанией Aamal Group и подписан первый зарубежный контракт о совместном исследовании рынка на 20 000 долларов, что стало первым реальным шагом на рынок Ближнего Востока», — рассказал руководитель проекта, преподаватель института новых материалов и технологий УрФУ Александр Лемех.



В прошлом году проект «Канатоход» стал победителем конкурса StartGenS в рамках программы «Старт» Фонда содействия инновациям.





Фото: пресс-служба УрФУ