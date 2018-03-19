В Свердловской области пройдет фестиваль японской культуры

10:00 | 21.03.2018

В этом году Свердловская область станет местом проведения фестиваля японской культуры. Запланирован он на август-сентябрь, однако совместные культурные и спортивные мероприятия будут проходить на протяжении всего года.



Так, в апреле екатеринбургские спортсмены отправятся в Токио на соревнования по кюдо (японское национальное искусство стрельбы из лука), а в Екатеринбурге пройдет музыкальное мероприятие с участием японского диджея — владельца крупнейшего магазина винила в Японии. В мае состоится праздник цветущей сакуры. В июне, во время игры японской сборной на чемпионате мира по футболу, в уральскую столицу прибудет делегация сенсеев по кюдо. Осенью на Среднем Урале также пройдет фестиваль японского кино.



В ходе самого фестиваля запланированы демонстрации различных видов искусств, языковые курсы, мастер-классы.



«Это будет большой фестиваль, очень интересный как для широкой публики, так и для специалистов. Он соберет настоящих мастеров изящных искусств, боевых практик. Мы пригласили японских музыкантов и специалистов в области электронной культуры. В Екатеринбург также приедут коллеги из Красноярска, Перми, Саратова и других городов страны», — рассказал председатель екатеринбургского отделения общества «Россия — Япония» Вадим Занин.





Фото: fishki.net