Скверу, находящемуся около Управления Свердловской железной дороги, присвоили имя

13:09 | 3.03.2018

Постановление о присвоении парку нового имени подписал глава городской администрации Александр Якоб. Теперь сквер будет называться в честь известного екатеринбургского архитектора Константина Бабыкина.



В список созданных Константином Бабыкиным зданий входит само Управление дороги, Театр оперы и балета, старый «Пассаж», новый железнодорожный вокзал и здание филармонии.



— Он построил в уральской столице гимнастический зал для мужской гимназии (нынешней гимназии № 9), проектировал здание Дворца культуры железнодорожников, — отметили в пресс-службе мэрии.



Кроме этого сквера, также присвоили имя парку, который находится в границах улиц Академика Бардина — Амундсена — проезда Решетникова. Теперь он носит имя Константина Архипова, который много лет руководил Ленинским районом Свердловска.





Фото: ekaterinburge.ru