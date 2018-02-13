В Сочи задержали мужчину, который вовлекал женщин в проституцию в Челябинске и в Екатеринбурге

21:21 | 13.02.2018

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение в отношении члена ОПГ, которая в 2012–2015 годах поставляла проституток по Среднему и Южному Уралу.



Этого человека обвиняют не только в вовлечении в проституцию, но и в похищении, и в насильственных действиях сексуального характера, и в убийстве.



В Генпрокуратуре сообщили следующее: «По версии следствия, мужчина принял активное участие в организации криминального бизнеса по вовлечению лиц женского пола, в том числе несовершеннолетних, в оказание за денежное вознаграждение сексуальных услуг в городах Челябинске и Екатеринбурге. Чтобы заставить женщин и девушек заниматься проституцией, обвиняемый и его сообщники использовали различные средства и методы: от убеждения до шантажа, применения физического насилия и ограничения свободы».



Также в мае 2012 года мужчина убил одну из жертв, предварительно подвергнув её сексуальному надругательству, поскольку боялся разоблачения.



В 2015 году полиция вышла на банду, после чего деятельность она прекратила. Но этому человеку удалось скрыться — он был объявлен в федеральный и международный розыск. В итоге его нашли и задержали в Сочи.



— Уголовное дело в отношении ещё семи участников указанной группы направлено в суд ранее и в настоящее время находится в стадии рассмотрения, — уточняют в Генпрокуратуре РФ.



Фото: AstroMeridian.ru