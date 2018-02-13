Рубрика: Новости дня
20:00 | 13.02.2018
В Екатеринбурге появится газовая заправка для низкопольных автобусов
— Строительство станции подходит к концу. Возможно, в конце февраля — начале марта она будет запущена, — рассказал директор автотранспортного предприятия № 6 МОАП Александр Обухов. — «Газпром» сейчас прокидывает газовый трубопровод, а потом будет проводить настройку.
Открыть заправку хотели еще в 2016 году, но из-за проблем с согласованием строительство отложили на год.
Потребность в заправке появилась еще в 2015 году, когда городские власти закупили белорусские автобусы, работающие на метане.
Фото: drive2.com
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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