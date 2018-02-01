Ростуризм нашел в Екатеринбурге семь отелей, завышающих цены к ЧМ-2018

13:33 | 13.02.2018

Федеральное агентство по туризму обновило список отелей, завышающих цены на проживание на период проведения чемпионата мира по футболу в российских городах. В новом списке 69 гостиниц.



Так, в Екатеринбурге выявлено семь таких отелей: «Максим» (накрутка 485 % на сайтах бронирования), «Хаятт» (дипломатические апартаменты подорожали на 86,8 %, президентский номер — на 193 %), «Рамада» (категория «люкс» подорожала на 6,4 %), «Луна» (накрутка 12–24 % на двухместные номера), Live (стандартные номера подорожали на 76–98 %), «Дворец свадеб» (стандартные номера подорожали на 24 %) и «Гранд Холл» (накрутка на люкс 29–54 %).



Список Ростуризма направлен в Роспотребнадзор для устранения нарушений.





Фото: multitour.ru