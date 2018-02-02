Откопали «клад»: под землей на Уралмаше обнаружили старые рельсы

17:25 | 4.02.2018

Точнее, рельсы сами проступили из-под асфальта. Произошло это на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Войкова. Некогда по этим рельсам передвигались составы Уралмашзавода.



«Сошедший асфальт обнажил рельсы, очевидно принадлежавшие железной дороге, соединявшей Уралмашзавод с Режевским направлением регулярной «железки», — написал на своей странице в Facebook житель Екатеринбурга Дмитрий Ларионов. — Она отмечена на карте Екатеринбурга 1947 года, но её наличие уже не прослеживается на картах 60-х годов. Прям какая-то нечаянная археология».



На тематических форумах в интернете отмечают, что ранее по этим рельсам ездили дизельные поезда, которые перевозили жителей близлежащих населенных пунктов и садоводов.



По воспоминаниям жителя Эльмаша, во время Великой Отечественной войны по этой ветке возили гаубицы и танки, зенитные установки с завода им. Калинина. В районе посёлка Красный был полигон для испытания техники, которую производили на Уралмашзаводе.





Фото: smi67.ru