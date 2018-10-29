«Заняться есть чем»

13:48 | 31.10.2018

Фото: kurgan.bezformata.com

Вадим Шумков свяжет узлом правительство и парламент Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 30 октября официально познакомился с депутатским корпусом регионального парламента. Глава Зауралья поставил перед народными избранниками задачи по совместной работе правительства и Законодательного собрания региона и просил о поддержке. В ходе выступления он особенно подчеркнул, что связка кабмина и думы будет еще более плотной.



Во время представления спикер парламента Дмитрий Фролов отошел от регламента и не стал рассказывать биографию нового руководителя области, подчеркнув, что все депутаты и так уже знакомы с ней. Своим коллегам он лишь сообщил: «Вадим Михайлович умеет организовать работу в команде, имеет вполне четкие и понятные цели, у него есть серьезный портфель деловых знакомств и контактов в разных отраслях. Уверен, что это позволит региону развиваться во всех направлениях».



«У меня есть понимание, что мы с вами являемся единой командой, – начал Вадим Шумков. – Те вызовы и проблемы, которые стоят перед нашим регионом, требуют определенной настройки в общей работе. Сейчас мы эту настройку проводим в структуре правительства. Я думаю, что эта работа закончится тем, что связка с думой будет еще более плотной. Для населения не должно быть разницы, кто перед ними – глава муниципалитета, представитель правительства или депутат. У людей есть насущные вопросы, и они должны быть решены».



Глава региона подчеркнул, работа и все взаимодействия внутри системы должны быть отстроены таким образом, чтобы люди понимали: к кому бы они ни обратились, все вопросы будут решаться быстро и эффективно.



«Когда мы начинаем делить ответственность и заниматься пересылкой документов, у людей теряется вера и доверие, а доверие – это фундамент, на котором строятся любые отношения. Если мы хотим, чтобы наше общество было крепким и люди нам верили и доверяли, необходимо, чтобы наша работа была командной, все вопросы отрабатывались слаженно», – сказал врио губернатора.



Также Вадим Шумков выразил надежду на поддержку депутатами его предложений. Он предупредил, что таких предложений будет большое количество. В частности, в ближайшее время правительство региона выйдет с официальным предложением о формировании двух рабочих групп по аграрной политике, по отработке коммунальных вопросов и по сбору и переработке мусора.



«Заняться есть чем. Обсудим новые подходы в аграрной политике региона и во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства России. Я хотел бы подкрепиться вашей точкой зрения и получить от вас оценку правильности наших действий, чтобы все было согласованно и мы двигались общим курсом. По отдельным и наиболее сложным вопросам планирую работу выстраивать совместно с вами, чтобы не остались на словах мои предложения о работе в единой команде. Прошу поддерживать друг друга и правительство Курганской области в том формате, в котором оно выйдет в ближайший месяц. У меня все, коллеги. Если нет вопросов, я бы, с вашего позволения, приступил к своей работе», – заключил Шумков. Ни одного вопроса от парламентариев к главе региона не прозвучало.



Отметим, что кадровые изменения в правительстве Курганской области начались уже в конце октября. Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Его место занял экс-глава Департамента экономразвития Севастополя Андрей Саносян. Есть информация, что ведомство получит новые полномочия.



С 1 ноября свой пост по собственному желанию покинет исполняющий обязанности заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин. Отставка связана с оптимизацией структуры органов власти. Глава Зауралья Вадим Шумков принял решение об упразднении подразделения, обеспечивающего деятельность вице-губернатора по внешнеэкономическим связям.



Ушел в отставку и исполняющий обязанности директора Департамента образования и науки Герман Хмелев. Он сложил с себя полномочия по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и переходом на новое место работы.



По материалам «МК-Урал»