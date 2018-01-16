Двух политиков удостоили звания почетного гражданина Курганской области

11:53 | 17.01.2018

Члены зауральского правительства 16 января единогласно приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Курганской области» двум известным политикам.



Звания удостоили председателя комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам, генерального директора ЗАО «Путь к коммунизму» Владимира Остапенко и экс-руководителя представительства Курганской области при Правительстве РФ Олега Пантелеева (посмертно). Награды вручат в день празднования образования Зауралья, 6 февраля.



Всего на рассмотрение было представлено 9 кандидатов, претендующих на получение почетной награды.