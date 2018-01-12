В зауральском поселке отравились угаром мать с 8-летним ребенком. СК проводит проверку

13:02 | 15.01.2018

В Курганской области еще одна семья погибла от отравления угарным газом. Утром 12 января произошел пожар в одной из квартир на улице Пролетарской в поселке Лебяжье. После тушения пожара обнаружили тела 27-летней женщины и 8-летнего ребенка.



Следователи СКР региона в ходе осмотра места пришествия признаков насильственной смерти не обнаружили. «Предварительной причиной смерти погибших является отравление угарным газом. Одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания — перекал печи», — сообщает следственное управление.



Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей. По результатам доследственной проверки следственными органами будет принято законное решение.



Фото kurgan.sledcom.ru