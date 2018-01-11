В Зауралье новогодние праздники прошли без алкогольных отравлений

17:25 | 12.01.2018

В Курганской области не зафиксировано ни одного случая отравления алкоголем и суррогатами в новогодние праздники, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



В своих выводах ведомство основывалось на экстренной информации, поступившей из лечебных учреждений Зауралья с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.



Для сравнения: в 2017 году в регионе был зафиксирован один случай отравления алкоголем. Пострадавшим оказался мужчина, житель Кургана. Наибольшее число пострадавших от алкоголя за последние годы было зафиксировано в 2009 году — 22 человека; 10 из них не выжили. А в 2011 году из 18 человек, пострадавших от алкогольного отравления во время новогодних каникул, умерли 13.