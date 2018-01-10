Курганец стащил в бутике в аэропорту Кольцово итальянские джинсы и парфюм

15:06 | 11.01.2018

Сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово раскрыли две кражи, совершенные в магазинах стерильной зоны терминала «А». Украли одну пару джинсов итальянского производства стоимостью 16 тысяч 450 рублей и туалетную воду за 1500 рублей. Пропажу обнаружили во время ревизии и учета товара 10 ноября.



Установить личность вора и поймать его по горячим следам было уже невозможно. Но оперативные сотрудники транспортной полиции через несколько дней выяснили данные предполагаемого похитителя. Им оказался 31-летний житель Кургана, который на тот момент проживал в Адлерском районе города Сочи, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.



Задержали подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий 8 января. Установить местонахождение мужчины помогла его страница в социальной сети. Незадолго до совершения краж он устроился на работу в Олимпийском парке. Похищенные дорогостоящие джинсы и туалетную воду, которыми он пользовался все это время, полицейские изъяли.



Мужчину доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. Выяснилось, что в 2016 году он был судим за совершение кражи в Кургане. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 (кража).