На формирование комфортной городской среды Зауралью выделят более 170 млн рублей

11:45 | 11.01.2018

Курганской области выделят более 170 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды». Как отметили в пресс-службе губернатора региона, финансирование сохранится на уровне 2017 года. В прошлом году в области благоустроили 134 двора и 41 общественную территорию.



Правительство региона утвердило программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы. На сегодняшний день в муниципальных образованиях завершается доработка и принятие пятилетних программ.



В крупных городах Кургане и Шадринске пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных мест, запланированных к благоустройству в 2018 году, за общественные территории и за их дизайн-проекты.