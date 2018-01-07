Мэрия Кургана: крещенские купели будут вырублены на «Бабьих песках»

14:55 | 9.01.2018

В Кургане крещенские купели, как и в предыдущие годы, вырубят на реке Тобол, в районе зоны отдыха «Бабьи пески». Каждую из двух купелей оборудуют деревянными сходнями. Рядом с ними разместят скамейки и раздевалки.



Как отметили в администрации города, пристальное внимание будет уделено вопросам безопасности. Охранять жизнь и здоровье граждан во время обряда омовения будут сотрудники правоохранительных, противопожарных, спасательных ведомств и бригады скорой медицинской помощи. Полицейские заступят на дежурство с вечера 18 января до утра 20 января, чтобы предотвратить несанкционированное купание.



Продлятся крещенские купания с 09:00 до 23:00 19 января.