«Мужики, оперативнее надо». Шумков раскритиковал чиновников за медленнное исполнение поручений

16:38 | 25.03.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

На сегодняшнем заседании правительства Курганской области врио губернатор Вадим Шумков выразил недовольство нерасторопностью чиновников в части исполнения поручений главы региона.



С критикой на подчиненных он обрушился при рассмотрении вопросов о предоставлении финансовой помощи из областного резервного фонда. «Мы когда ожидаем внесение изменений в нормативно-правовые документы по страхованию имущества?», — спросил глава региона у докладчика, начальника управления защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Сергея Кетова.



Чиновник доложил, что данный проект практически разработан. Сейчас ведомство рассматривает его совместно с финуправлением. «Как только будет проект готов, предложим для рассмотрения», — отрапортовал он.







«Я бы попросил поторопиться, потому что поручение было дано два месяца назад. Коллеги, что-то темпы у нас какие-то не радующие. Там есть какие-то сложности?», — спросил Шумков.



«Ну есть определенные проблемы. Мы их отрабатываем», — тихо ответил чиновник.



«Сергей Валентинович, я обращаю ваше внимание на недопустимость такого медленного исполнения поручений. Если мы говорим о том, что необходимо сделать варьирование (застраховано или не застраховано жилье), это один абзац нормативного документа. Если вы его пишите два месяца, то у меня вопрос: как мы остальные вопросы отрабатываем? Просьба больше не допускать такого отношения к поручениям», — повторился врио губернатора.



Вадим Шумков напомнил об еще одном своем поручении, которое предоставляет погорельцам право на внеочередное получение древесины вместо денег из резервного фонда. Глава региона потребовал от чиновников быстрее вносить корректировки в нормативную базу по данному вопросу. «Мужики, оперативнее надо», — заключил он.