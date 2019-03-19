На бывшего топ-менеджера «Курганстальмоста» завели уголовное дело

16:26 | 21.03.2019

Фото zauralonline.ru

Следственный отдел по городу Кургану регионального СУ СК России завел уголовное дело на бывшего начальника инструментального бюро отдела комплектации и снабжения инструментом ЗАО «Курганстальмост». Экс-руководителю вменяется статья «Коммерческий подкуп» (ч.6 ст.204 УК РФ).



По данным ведомства, в 2018 году топ-менеджер лично получила от директора заинтересованного предприятия более 120 тысяч рублей за предоставление возможности поставлять для нужд акционерного общества продукцию, производимую его организацией, а также за способствование в своевременной оплате заказа.



Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.