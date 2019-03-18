В 2019 году в Кургане власти планируют приступить к реконструкции моста ЖБИ

10:23 | 20.03.2019

Фото zauralonline.ru

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья направил в Минтранс России документы на финансирование реконструкции путепровода через железную дорогу по проспекту Машиностроителей в Кургане (мост ЖБИ). Как отметили в пресс-службе губернатора, это было сделано по поручению главы региона Вадима Шумкова.



Путепровод протяженностью 462 метра соединяет центральную часть города с другими микрорайонами. В сутки по нему проезжают около 16 тысяч автомобилей. Конструкции уже более 40 лет, она изношена и не отвечает современным требованиям по основным показателям: безопасность движения, грузоподъемность и надежность. Поэтому в декабре прошлого года движение по мосту ограничили.



«По предварительным подсчетам, на реконструкцию моста требуется более 1 млрд рублей, — сообщили в правительстве региона. — Заявка на соответствующее финансирование сейчас находится на рассмотрении в Минтрансе. К ремонтным работам планируют приступить уже в этом году. В целом реализация проекта рассчитана на 2019 — 2021 годы».