Педофил напал на девочек на Бурова-Петровском мосту. СК просит жителей Кургана помочь в его поисках

17:15 | 18.03.2019

Фото и видео СУ СК России по Курганской области

Следственное управление СК России по Курганской области просит откликнуться очевидцев нападения педофила на двух девочек на мосту по улице Бурова-Петрова. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».



По информации следственного управления, инцидент произошел вечером 10 марта. Мужчина с места преступления скрылся. «В настоящее время следователем проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление личности подозреваемого, а также всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.



Подозреваемому на вид от 25 до 35 лет. Он худощавого телосложения и ростом 165-170 см. У мужчины славянская внешность, русые волосы, худощавое лицо, длинный нос с горбинкой, светлые глаза и тонкие губы. Был одет в черную вязаную шапку с белыми полосками, в темную куртку со вставками голубого цвета и с надписью «Columbia», в джинсы и кроссовки.



Следственное управление просит откликнуться очевидцев инцидента, а также лиц, обладающей какой-либо информацией о личности и месте нахождения мужчины, обратиться в следственный отдел по городу Кургану (Савельева, 18/1, телефоны: 24-00-16, 8-902-591-81-05) или в полицию. При обращении гарантируется анонимность и конфиденциальность.



