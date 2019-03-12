Оперативники из Кургана поймали банду челябинских фальшивомонетчиков

16:57 | 14.03.2019

Фото SUPEROMSK.RU

Зауральские оперативники задержали банду фальшивомонетчиков. Организованная преступная группа из четырех человек осуществляла сбыт поддельных денежных купюр на территории Кургана и Челябинской области.



По версии следствия, в январе текущего года четверо жителей Челябинска, используя поддельные 5-тысячные купюры, приобрели по объявлению у частных лиц два дорогостоящих мобильных телефона. Кроме того, молодые люди рассчитывались подделками в продовольственных и цветочных магазинах города.



«В общей сложности им удалось реализовать в Кургане 17 купюр номиналом пять тысяч рублей. В результате проведенных во взаимодействии с челябинскими коллегами оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны и доставлены в Курган», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.



По ходатайству следователя Курганский городской суд заключил подозреваемых под стражу. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч. 3 ст.186 УК РФ) Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.



Поддельные денежные купюры изъяты из оборота. Расследование уголовного дела продолжается.