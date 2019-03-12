Курган: новости дня
16:57 | 14.03.2019
Фото SUPEROMSK.RU
Оперативники из Кургана поймали банду челябинских фальшивомонетчиков
По версии следствия, в январе текущего года четверо жителей Челябинска, используя поддельные 5-тысячные купюры, приобрели по объявлению у частных лиц два дорогостоящих мобильных телефона. Кроме того, молодые люди рассчитывались подделками в продовольственных и цветочных магазинах города.
«В общей сложности им удалось реализовать в Кургане 17 купюр номиналом пять тысяч рублей. В результате проведенных во взаимодействии с челябинскими коллегами оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны и доставлены в Курган», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
По ходатайству следователя Курганский городской суд заключил подозреваемых под стражу. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч. 3 ст.186 УК РФ) Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Поддельные денежные купюры изъяты из оборота. Расследование уголовного дела продолжается.
© «Вечерние Ведомости»
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