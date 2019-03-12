На курганском предприятии «Пульсатор» 130 сотрудников несколько месяцев сидели без зарплаты

14:39 | 14.03.2019

Фото bashinform.ru

В Кургане сотрудникам машиностроительного предприятия ООО «Пульсатор» была погашена крупная задолженность по заработной плате. Этого удалось добиться только после прокурорского вмешательства.



С обращением о невыплате зарплаты в прокуратуру города обратились сотрудники предприятия. В ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что перед 130 работниками имелась задолженность по выплате зарплаты в сумме свыше 2,9 млн рублей за ноябрь-декабрь 2018 года, уточнили в областной прокуратуре.



Прокурор города Кургана Вадим Суровцев направил в суд заявления о взыскании просроченной задолженности. Суд удовлетворил его требования. В результате принятых надзорным ведомством мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.