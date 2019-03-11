В Кургане снесут восемь самовольно установленных гаражей по улице Озерной

11:43 | 13.03.2019

В Кургане восемь самовольно установленных металлических гаражей в районе жилого дома № 10 по улице Озерной пойдут под снос. Об этом сообщает администрация областного центра.



Хозяева обязаны снести самовольные постройки до 30 апреля 2019 года, отметили в мэрии. В случае невыполнения данного решения, снос гаражей будет организован администрацией города.



По вопросам, связанным с исполнением данного решения, собственники данных гаражей могут обратиться в отдел муниципального земельного и лесного контроля управления земельных ресурсов и строительства Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города.