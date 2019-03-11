Вступил в силу приговор экс-чиновнику мэрии Кургана, который продавал информацию о горожанах банкам и коллекторам

11:34 | 13.03.2019

Бывший чиновник мэрии Кургана Александр Грибанов признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Курганским областным судом утвержден и вступил в законную силу приговор городского суда в отношении бывшего сотрудника администрации, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.



Грибанов признан виновным в сборе и распространении сведений о частной жизни зауральцев, составляющих их личную и семейную тайну, без их согласия, с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ).



По данным управления, чиновник имел доступ в силу своего служебного положения к электронным базам данных администрации Кургана, где хранятся сведения, поступающие из УФМС, ЗАГС, избирательных комиссий, военкоматов, УФСИН, других ведомств и учреждений. Преследуя цель обогащения, Грибанов создал подобную информационную систему, содержащую адреса, прописку, данные ИНН, СНИЛС, наличия кредитов в банках, водительских удостоверений, паспортов, задолженности в сфере ЖКХ и т.д. Вначале компьютерная база включала в себя сведения исключительно о курганцах, а с 2014 года файлы стали содержать персональные данные жителей Курганской области.



В систематизированном виде за 1,5-2 тыс. рублей Грибанов продавал сведения о частной жизни зауральцев работникам банков, коллекторским агентствам. Средства за пользование программой покупатели переводили на банковскую карту родственников осужденного.



После очередной передачи обновленной программы с обыском в городскую администрацию Кургана и квартиру злоумышленника пришли сотрудники УФСБ России по Курганской области.



За нарушение неприкосновенности частной жизни суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Системные блоки, жесткие диски, изъятые у подсудимого, будут уничтожены.