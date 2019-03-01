Вадим Шумков: «Должна быть максимально либеральная политика в части налоговых ставок»

13:09 | 12.03.2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил в ходе заседания регионального правительства 11 марта проработать дополнительные и максимально либеральные налоговые льготы для нового бизнеса.



«Полагаю, что должна быть максимально либеральная политика в части налоговых ставок ко всему бизнесу, который будет начат на территории Курганской области, — заявил глава региона. — Мы, конечно, должны избежать выпадающих доходов бюджета. Вместе с тем сегодня есть предложения по восстановлению минимальной ставки на те виды экономической деятельности, которые сегодня в регионе либо не реализуются, либо развиты недостаточно».



Шумков предложил проработать и минимальную ставку налога на имущество по всем объектам недвижимости и имущества, вводимым после 1 января 2019 года, чтобы стимулировать строительство. То же самое он попросил сделать и по транспортному налогу.



Также глава региона поручил департаменту экономического развития и финансовому управлению рассмотреть возможность введения налоговых льгот для предпринимателей, занимающихся ремесленными видами деятельности.



«Должны быть максимально лояльные ставки, особенно к тем, кто впервые регистрируются в этих направлениях, — сказал он. — Я думаю, что по аналогии с самозанятостью надо посмотреть, и такие же механизмы нужны по упрощенной регистрации. Проанализируйте. Людям должно быть максимально просто работать в Курганской области».