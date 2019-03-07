В Зауралье направят средства на создание условий для занятий спортом в сельских школах

19:44 | 11.03.2019

В Курганской области в 2019 году отремонтируют 16 спортзалов сельских школ и обустроят две спортивные площадки, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки региона.



Всего на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских общеобразовательных организациях местным бюджетам в этом году выделят порядка 26 млн рублей. Более 24 млн на эти цели поступит в районы из федерального бюджета, около 1,8 млн — из областного.



Средства на ремонт школьных спортзалов и обустройство спортивных площадок направят в Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Макушинский, Мишкинский, Петуховский, Притобольный, Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский, Щучанский и Юргамышский районы.