В Год театра зауральские учреждения культуры получат деньги на ремонт и оборудование

19:37 | 11.03.2019

В Год театра в Курганской области отремонтируют и оснастят новой техникой учреждения культуры. Так, из федерального бюджета на поддержку Шадринского драматического театра и театра кукол «Гулливер» направят 17,6 млн рублей. Деньги пойдут на оснащение оборудованием и приобретение автобусов для гастролей.



Более 36 млн рублей из федерального и областного бюджетов направят на укрепление материально-технической базы домов культуры в 22 районах. В Частоозерском и Звериноголовском районах в этом году планируют построить новые учреждения культуры. В Кургане завершат ремонт Детской школы искусств №1. Школа получит чуть более 14 млн рублей.