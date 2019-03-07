Житель Зауралья получил срок за поджог дома бывшей жены

15:38 | 11.03.2019

В Курганской области суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя села Частоозерье за поджог дома бывшей жены.



По информации региональной прокуратуры, 34-летний мужчина спалил до тла дом бывшей на почве личных неприязненных отношений в августе 2018 года. В результате женщина с тремя малолетними детьми осталась без крова. Ущерб от его преступных действий составил более 250 тысяч рублей. Ранее зауралец уже был судим.



Приговор еще не вступил в законную силу.