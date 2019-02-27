Житель Кургана «заминировал» бар, в который его не пустила охрана

12:11 | 1.03.2019

Курганский городской суд оштрафовал 32-летнего жителя областного центра на 50 000 рублей за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Судом установлено, что ночью 19 октября 2018 года сотрудники охраны бара «Егерь» не пропустили пьяного мужчину внутрь заведения. Обиженный клиент решил отомстить секьюрити. Он позвонил по номеру телефона экстренных служб «112» и сообщил ложную информацию о заложенном взрывном устройстве вблизи бара.