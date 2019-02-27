Курган: новости дня
12:11 | 1.03.2019
Житель Кургана «заминировал» бар, в который его не пустила охрана
Судом установлено, что ночью 19 октября 2018 года сотрудники охраны бара «Егерь» не пропустили пьяного мужчину внутрь заведения. Обиженный клиент решил отомстить секьюрити. Он позвонил по номеру телефона экстренных служб «112» и сообщил ложную информацию о заложенном взрывном устройстве вблизи бара.
© «Вечерние Ведомости»
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