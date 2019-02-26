Почти 30 % жителей Кургана не платят за содержание и ремонт общего имущества

10:27 | 28.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В среднем 30 % жителей Кургана систематически не платят за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах большие суммы. В некоторых домах неуплата доходит и до 40 %. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник государственной жилищной инспекции региона Владимир Чупахин.



«Невыполнение управляющей компанией должным образом своих обязанностей во многом зависит и от нехватки средств на то, чтобы заменить коммуникации, кровлю или выполнить работы по текущему ремонту в доме», — отметил чиновник.



Управляющие компании подают иски в суды, но взыскать долги удается не всегда. Однако рычаги воздействия есть. Ресурсоснабжающие организации могут на законных основаниях, в соответствии с определенными процедурами, ограничить подачу ресурса, уточнили в пресс-службе губернатора.



Сотрудники госжилинспекции проводят разъяснительную работу с собственниками жилья: направляют уведомления о последствиях неуплаты, организуют встречи с жильцами многоквартирных домов. Деятельность управляющих компаний также находится на контроле у жилищных инспекторов.