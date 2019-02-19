Фигуранту дела экс-вице-губернатора Зауралья Ванюкова предъявили новые обвинения

14:37 | 22.02.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

В ходе расследования уголовного дела бывшего вице-губернатора Курганской области Романа Ванюкова о взятке следствие во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных УФСБ и УМВД России установили новые факты противоправной деятельности одного из фигурантов.



Возбуждено два уголовных дела о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) на депутата Щучанской районной думы и директора дорожной строительной организации Авака Бабаяна, сообщает областное СУ СКР.



По версии следствия, в 2017 году Бабаян в рамках исполнения госконтракта на строительство дороги в Щучанском районе, чтобы сэкономить и незаконно получить прибыль, дал указание подчиненным использовать гораздо меньший объем щебня для основания дорожного полотна, нежели это предусмотрено проектной документацией и условиями контракта. Данный факт он срыл от государственного заказчика. В результате толщина дорожного полотна на некоторых участках трассы оказалась вдвое меньше положенного.



Таким образом предприниматель похитил у заказчика более 1 миллиона рублей. В этом же году аналогичным образом он присвоил более 1 миллиона рублей у администрации Шумихи при ремонте одной из улиц райцентра.



Напомним, в конце ноября прошлого года по подозрению в даче и получении взятки в особо крупном размере были задержаны депутат Щучанской районной Думы, предприниматель Авак Бабаян и бывший заместитель губернатора Курганской области Роман Ванюков.



Ванюков обвиняется в получении через посредника более 3 миллионов рублей от предпринимателя Бабаяна за своевременную оплату выполненных работ. Эта была лишь часть взятки. Всего высокопоставленный чиновник, по версии следствия, просил 26 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.