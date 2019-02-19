В Зауралье прокуратура нашла массу нарушений в Мокроусовской больнице. Лекарства и продукты просрочены, аварийный выход закрыт

13:03 | 22.02.2019

Фото www.uzo.kurgan-med.ru

В Курганской области прокуратура выявила нарушения законодательства о здравоохранении в деятельности Мокроусовской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. В ходе проверки обнаружены множественные нарушения санитарных норм, требований пожарной безопасности и закона об основах охраны здоровья граждан.



Установлены вопиющие факты использования лекарств и продуктов с истекшим сроком годности и нехватка раковин в санузлах. Двери аварийного выхода на случай чрезвычайной ситуации были заперты на момент проверки. Огнетушителей в больнице не хватает. Бригады скорой помощи выезжали на вызов в неполном составе.



Выявлены и недостатки при проведении медосмотров детей при диспансеризации, не исполнение мероприятий по распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей, а также пропаганде здорового образа жизни. Нашлись и нарушения трудового законодательства при трудоустройстве.



По выявленным фактам нарушений закона возбуждено 8 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и юридического лица. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Мокроусовского района внесено представление главному врачу Мокроусовской ЦРБ. Устранение нарушений поставлено на контроль.