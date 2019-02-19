Конкурсный отбор регионального оператора в Курганской области объявят весной

10:27 | 21.02.2019

Фото reg-tko37.ru

В Курганской области конкурсный отбор регионального оператора планируют объявить в мае. А до конца года будет установлен единый тариф на его услугу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.



Сейчас ведется подготовительная работа, отметили в правительстве. Планируется актуализировать данные территориальной схемы и проработать проблемные вопросы по местам временного накопления отходов и объектам размещения (захоронения) отходов. Правительство области прорабатывает с потенциальными инвесторами вопросы развития в регионе современной инфраструктуры обращения с отходами.



В рамках нацпроекта «Экология» область направила в Минприроды России региональные проекты «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области» и «Чистая страна». Они будут реализованы в рамках соответствующих федеральных проектов.



Одним из результатов работы в рамках национального проекта «Экология» уже стал запуск в Кургане производственной линии для переработки ПЭТ-бутылки в ПЭТ-хлопья (флексы). Флексы используют для производства синтепона, пленки, пэт-листа и других материалов. Мощность линии позволит перерабатывать пластиковые бутылки не только с территории области, но и с других регионов УрФО.