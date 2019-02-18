Следственный комитет просит курганцев помочь в поисках пропавшего мужчины

14:52 | 20.02.2019

Фото kurgan.sledcom.ru

Следствие обращается к гражданам за помощью в поисках пропавшего 37-летнего жителя Кургана Константина Сергеева. По факту его исчезновения в производстве следственного отдела города находится уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство».



По предварительным данным, 14 сентября 2018 года около 11 часов Константин ушел из дома №11 по улица Анфиногенова и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщили в региональном СУ СКР.



В момент исчезновения Сергеев был одет в темно-синего джинсы, толстовку темно-синего цвета с голубыми вставками, футболку с голубым воротником и черные кроссовки с белыми полосками.



Особые приметы: рост средний (160-174 см), полного телосложения, плечи горизонтальные, лицо круглое, глаза карие, нос средний, прямой, с широким основанием, рот средний, губы толстые, короткие черные волосы, с залысинами.



Следственное управление ко всем, кому что-либо может быть известно о местонахождении мужчины или об обстоятельствах его исчезновения, сообщить всю имеющуюся информацию по телефону: 8 (3522) 23-90-50. Конфиденциальность гарантируется.