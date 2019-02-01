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Курган: новости дня


 

17:30 | 5.02.2019

Фото water45.ru

В Шумихе водоснабжение не прошло проверку морозами. Горожанам дают воду два раза в сутки

В Шумихе население испытывает трудности с водоснабжением. Из-за двух аварий вода в городе подается лишь несколько раз в день. Об этом сообщает газета «Наша Шумиха» со ссылкой на «Городские коммунальные сети».

По графику воду шумихинцы получают с 6 до 9 часов утра, а также с 17 до 20 часов вечера. Прогнозов по срокам восстановления нормальной подачи воды коммунальщики пока не дают.

Это не первая авария, которая оставила город без воды. По данным издания, буквально несколько дней назад по улице Гагарина произошел порыв. Последствия аварии устранили в кратчайшие сроки. Вода поступала в квартиры горожан на следующий день.

Шумихинский Роспотребнадзор настоятельно рекомендует кипятить воду перед употреблением. 

© «Вечерние Ведомости»

 


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