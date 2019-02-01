В Курганской области продлили карантин в школах и масочный режим

17:14 | 4.02.2019

Фото пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Курганской области

Штаб по предупреждению распространения гриппа в Курганской области 4 февраля рассмотрел текущую ситуацию по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе. Принято решение продлить введенные ранее ограничительные мероприятия: карантин в школах, масочный режим и «утренние фильтры» в детских садах. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



По данным ведомства, в целом по области полностью закрыты на карантин 90 школ, в которых обучаются более 52 тысяч детей. Наибольше количество заболевших отмечается в возрастных группах от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Заболеваемость ОРВИ по региону превышает пороговые значения более чем на 70 %.



Превышение недельного эпидпорога более чем на 40% отмечается в Шадринске и в 11 районах области: Кетовский, Притобольный, Юргамышский, Мишкинский, Далматовский, Катайский, Шумихинский, Шатровский, Белозерский, Каргапольский, Звериноголовский.



Следующее заседание штаба намечено на 11 февраля.