Долг зауральских предприятий по зарплате достигает 99 миллионов рублей

17:26 | 1.02.2019

На сегодняшний день задолженность по заработной плате Курганской области составляет 99 млн рублей. Долги скопились в 14 организациях. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства в правительстве.



В минувшем 2018 году погасили долги по зарплате перед сотрудниками 40 предприятий на общую сумму 69,6 млн рублей. Заработанные деньги получили 2962 специалиста. Чиновник подчеркнул, что результатов удалось добиться благодаря совместной работе комиссии, региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных и силовиков. Работа продолжается.