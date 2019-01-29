Директор зауральского лицея пойдет под суд сразу по трем коррупционным статьям

11:30 | 1.02.2019

В Курганской области прокурор Кетовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Лесниковского лицей имени Героя России Андрея Тюнина. Она обвиняется в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и в растрате. Скоро она предстанет перед судом.



Следствием установлено, что директор внесла в аттестат о среднем общем образовании своего сына заведомо ложные сведения о завышении отметок по 4 предметам. А с 1 сентября 2014 года она фиктивно трудоустроила сына педагогом дополнительного образования и более года выплачивала ему заработную плату в общей сумме 150 тысяч рублей. В этот же период она фиктивно устроила на работу и свою мать на должность уборщицы. Так она присвоила свыше 42 тысяч рублей.



С 2014 по 2016 года обвиняемая незаконно начисляла и выплачивала под видом стимулирующих выплат своему знакомому ежемесячные премии в сумме свыше 200 тысяч рублей.



Кроме того, директор совершила хищения денег на сумму около 30 тысяч рублей, незаконно взимания с подчиненных, начисленные и выплаченные им дополнительные премии и выплаты.



За каждое преступление обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.