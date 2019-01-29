Власти Зауралья и РЖД достигли договоренности по развитию Петуховского литейно-механического завода

10:18 | 31.01.2019

Фото petuhovo.org.ru

Накануне врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел телефонные переговоры с гендиректором и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым о дальнейшей судьбе Петуховского литейно-механического завода. Как уточнили в пресс-службе главы региона, в ходе разговора стороны достигли договоренности по координации дальнейших действий по развитию предприятия.



Из-за отсутствия заказов производственная деятельность завода была приостановлена с декабря 2017 года. Новое руководство региона и РЖД разработало план финансового оздоровления предприятия и механизм погашения первоочередной задолженности перед его работниками. Уже в конце декабря прошлого года на заводе выплачивались долги по зарплате, налоговые и текущие платежи.



В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении в 2019 году договоров между предприятиями холдинга «РЖД» с Петуховским заводом на производство продукции.