В Шадринском районе пенсионерка угодила в больницу по вине водителя кроссовера Mitsubishi

12:39 | 18.01.2019

В Шадринском районе Курганской области днем 17 января Mitsubishi Outlander вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем LАDА 111840. Авария произошла на 6 километре дороги «Байкал».



По данным Госавтоинспекции, за рулем кроссовера находился 60-летний житель Свердловской области. Он двигался в направлении Шумихи. За рулем встречного автомобиля сидел 67-летний шадринец.



В результате аварии пострадала пассажирка LАDА. Пенсионерку с травмами госпитализировали в Шадринскую больницу скорой медицинской помощи.