В Кургане осудили преподавателя русского языка и литературы за взятки и служебные подлоги

18:46 | 17.01.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

Сегодня, 17 января, в Курганском городском суде был вынесен приговор 35-летней преподавательнице русского языка и литератору одного из учебных учреждений областного центра. Она признана виновной в получении 66 мелких взяток и в совершении 47 служебных подлогов. Осужденной назначено наказание в виде штрафа в сумме 250 тысяч рублей.



По данным регионального СУ СКР, в 2016-2017 годах преподаватель регулярно получала деньги и подарки от обучающихся за получение положительной отметки, не проходя контрольной проверки знаний.



Студенты передавали деньги посреднику, который, набрав необходимую сумму, передавал вознаграждение преподавателю, прилагая список сдавших свою долю лиц, чтобы получить хорошую отметку. Иногда он покупал конкретный подарок по заказу учителя. Получив вознаграждение, преподаватель незаконно выставляла соответствующие отметки в зачетную ведомость и зачетные книжки студентов.