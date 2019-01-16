Курган: новости дня
18:46 | 17.01.2019
Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru
В Кургане осудили преподавателя русского языка и литературы за взятки и служебные подлоги
По данным регионального СУ СКР, в 2016-2017 годах преподаватель регулярно получала деньги и подарки от обучающихся за получение положительной отметки, не проходя контрольной проверки знаний.
Студенты передавали деньги посреднику, который, набрав необходимую сумму, передавал вознаграждение преподавателю, прилагая список сдавших свою долю лиц, чтобы получить хорошую отметку. Иногда он покупал конкретный подарок по заказу учителя. Получив вознаграждение, преподаватель незаконно выставляла соответствующие отметки в зачетную ведомость и зачетные книжки студентов.
© «Вечерние Ведомости»
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