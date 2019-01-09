Прокурор запросил для экс-губернатора Зауралья Сергея Чебыкина наказание

18:33 | 10.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Сегодня, 10 января, в Курганском городском суде было рассмотрено в особом порядке уголовное дело бывшего вице-губернатора и директора регионального Департамента экономического развития Сергея Чебыкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий.



В ходе заседания государственное обвинение просило назначить экс-чиновнику наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком и с лишением права занимать госдолжности субъекта Российской Федерации на 3 года.



Как отметили в областной прокуратуре, такое наказание прокурор запросил с учетом обстоятельств совершения преступления, личности осужденного, который активно способствовал расследованию преступления, и частичного возмещения ущерба.



Оглашение приговора судом назначено на 15 января. Отметим, с ходатайством о рассмотрении уголовного дула в особом порядке выступил Сергей Чебыкин.



Установлено, что вице-губернатор подписал заведомо незаконное распоряжение, которым обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области заключить договор поручительства между Уральским топливным союзом и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей.



Данную заявку на предоставление поручительства Совет Фонда уже дважды отклонял. При этом, считает следствие, вице-губернатор знал, что общество с ограниченной ответственностью «Уральский топливный союз» не имеет в силу закона право на государственную поддержку.



Впоследствии Уральский топливный союз условия кредитного договора по возврату долга не выполнил. В результате вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Курганской области на Гарантийный фонд малого предпринимательства возложена обязанность погасить по договору поручительства сумму задолженности в сумме 16 млн рублей.