В Курганской области архангельские разбойники украли у пенсионерки почти 3 млн рублей

14:25 | 10.01.2019

В Кетовский районный суд направлено уголовное дело по факту разбойного хищения почти 3 млн рублей у пенсионерки в поселке Старый Просвет. За издевательства над женщиной и разбой перед судом ответят жители Архангельской области.



По данным зауральской прокуратуры, разбойники проникли в дом пожилой женщины ночью 7 июля 2018 года. Они ударили бабушку по голове, а затем связали ей руки и ноги пластиковыми хомутами и скотчем.



Ночные гости избивали женщину и угрожали ей ножом, требуя выдать им хранящиеся в доме ценности и деньги. В доме находилась крупная сумма в размере 2,8 млн рублей, принадлежащая сыну потерпевшей. Похитив деньги, разбойники скрылись.



За указанное преступление обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.