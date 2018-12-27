Курганская природоохранная прокуратура снова обнаружила на Шуховском полигоне нарушения

16:21 | 29.12.2018

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила на Шуховском полигоне ТБО, единственном предприятии в городе для утилизации твердых бытовых отходов, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.



Представители надзорного ведомства обнаружили в ходе проверки, что ограждение полигона частично повреждено, обводной канал засыпан мусором. Отсутствуют и переносные сетчатые ограждения, предназначенные для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке из мусоровозов.



Кроме того, предприятие не следит за фракционным, морфологическим и химическим составом отходов поступающих на полигон. По мнению прокуратуры, это могло повлечь попадание мусора, обладающего горючими свойствами. Отметим, пожары на свалке происходили уже не раз и приводили к образованию ядовитого смога над городом.



После прокурорского реагирования были приняты меры по устранению нарушений законодательства. По фактам выявленных нарушений первое должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.