«Ростех» не планирует переносить площадки Курганмашзавода в другие регионы

16:49 | 26.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Переноса производственных площадок Курганмашзавода в другие регионы не планируется. Об этом заверил руководство региона и коллектив предприятия заместитель гендиректора АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Шуляков на сегодняшней встрече на предприятии.



Полная передача КМЗ госкорпорации «Ростех» завершится в первом квартале следующего года, уточнили в правительстве региона. В планах Курганмашзавода на 2019 год повышение заработной платы в рамках прописанных в коллективном договоре обязательств, техперевооружение предприятия, сохранение социальной инфраструктуры.



Отметим, что до встречи с коллективом завода Александр Шуляков и врио губернатора Вадим Шумков провели деловые переговоры.



«В начале следующего года ожидаем руководство Ростеха в Кургане. И те направления, которые сегодня проговаривали, будем обсуждать более детально, потому что есть возможность развиваться на этой площадке. Самое главное, что у людей, которые сегодня были в зале, есть ощущение стабильности. Это очень хорошо», — прокомментировал итоги встречи глава региона.